Nella celebre spiaggia rosa di Budelli arriva la videosorveglianza

SARDEGNA - La spiaggia di Budelli è una delle più belle d'Italia, e deve il suo colore rosa a minuscoli frammenti di coralli, graniti e conchiglie di crostacei. Quando il microrganismo rosa che vive nelle conchiglie muore, le valve vengono lavate sulla riva e in seguito macinate dall'azione dell'acqua e del vento. La sua particolarità attira folle di turisti da anni, ma da qualche tempo la spiaggia di Budelli è stata chiusa ai bagnanti, anche se ovviamente è ancora possibile visitare il parco nazionale.



Il motivo del divieto è che molti bagnanti si portavano a casa un po' della sua sabbia rosa pur rischiando una multa da 1.549 a 9.296 euro. L'isola di Budelli fa parte del parco nazionale de La Maddalena, gestito in collaborazione con l'organizzazione per la protezione dell'ambiente del WWF che ha deciso di installare un sistema di videosorveglianza per rintracciare i ladri di sabbia. Costo totale del progetto 195.000 euro, poiché nell'ambito dell'installazione delle telecamere, i sentieri escursionistici dell'isola dovranno essere ripristinati.