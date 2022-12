Nella battaglia del Palaverde il derby va a Verona

TREVISO - Derby veneto al Palaverde tra la Nutribullet Treviso e la Tezenis Verona per la decima giornata di Serie A. Scontro tra team che hanno bisogno di punti per risalire la china della classifica dopo un avvio di campionato complicato.

Coach Marcelo Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Jurkatamm, Sokolowski, Sorokas e Cook, risponde coach Ramagli con Cappelletti, Anderson, Rosselli, Smith, Holman.

Di fronte a una bella cornice di pubblico e al calore delle due tifoserie la partenza migliore è quella dei padroni di casa che iniziano con grande energia difensiva e nonostante qualche errore per troppa foga in attacco dopo 4 minuti TVB è avanti 12-3 con la tripla di Jurkatamm e le incursioni di un effervescente Iroegbu. La Nutribullet protegge bene i tabelloni difensivi con Derek Cook che fa la voce grossa a rimbalzo, mentre Verona ha solo Holman caldo in attacco. Ike Iroegbu si conferma in gran vena (10 punti nel primo quarto) con la sua seconda tripla, poi la Tezenis va in rottura prolungata con l’antisportivo a Rosselli che permette a Sokolowski e compagni di allungare ancora: al 6′ è +12 (20-8). Anche Sorokas si conferma mister-utilità, suo il 2+1 del 23-9, ma da lì c’è la prevedibile reazione degli scaligeri che rompono il ritmo ai padroni di casa e chiudono in crescendo il primo quarto con Anderson che si accende: 26-22 alla prima sirena con il parziale 11-3 per Verona negli ultimi tre minuti.

Respinto il tentativo di prendere in mano la partita di TVB a metà primo quarto, la gara inizia a farsi spigolosa e il ritmo dell’attacco trevigiano fatalmente si rallenta. Capitan Zanelli infiamma il Palaverde con una tripla, poi affiora un po’ di nervosismo e un paio di palle perse che permettono a Verona di avvicinarsi a -1 (29-28), ma ancora Zanelli con coraggio riporta a +4 la squadra di casa con un’altra bomba, poi lo imita un Iroegbu sempre caldo da tre (8/16 di squadra all’intervallo). La squadra di coach Ramagli però ha preso le contromisure alla difesa trevigiana che concede troppo, i canestri al ferro di Johnson e Smith consigliano il time out alla panchina trevigiana sul 35-34 al 16′. Ale Zanelli, cuore trevigiano, prova a suonare la carica (8 punti nel secondo quarto), ma la Tezenis banchetta nell’area trevigiana (14/20 da due all’intervallo) e a suon di schiacciate passa anche in vantaggio (37-40 al 18′). Anche Holman piazza la tripla, poi Banks sulla sirena segna il suo primo canestro: 39-43 all’intervallo.

La Nutribullet Treviso esce bene dal riposo con due canestri di Cook e un tiro da tre punti di Iroegbu che riportano avanti i padroni di casa (46-45). La sfida balistica tra Andreson e Iroegbu continua a suon di siluri dall’arco: 50-50 al 25′. La Tezenis però non demorde e con le rotazioni dalla panchina prende il massimo vantaggio: parziale 6-0 con il canestro di Johnson e time out di coach Nicola sul 50-56 al 26′. E’ ancora capitan Zanelli a dare battaglia con l’altro “gladiatore” Paulius Sorokas, ma Verona tiene la testa avanti: 57-60 al 28′ dopo la prima bomba di Banks, sarà anche il risultato alla fine del terzo quarto di un match sempre più teso vista la posta in palio per entrambe le compagini. Nell’ultimo quarto la Tezenis prova a dare la spallata decisiva in avvio con Cappelletti ed Anderson che allungano decisi a +7 (57-64) mentre la Nutribullet TVB fatica a sbloccarsi in attacco. Ci pensa ancora Sorokas (season high questa sera per il lituano), dopo due tiri liberi di Jantunen, a risvegliare con una tripla il Palaverde che torna a crederci sul -2 (62-64). E’ un fuoco di paglia, Verona si riprende e con due belle difese e i punti di Cappelletti torna a +7 (6-69) con 6′ da giocare. Gli attributi di Sorokas però tengono viva TVB, tripla da otto metri, poi Cooke schiaccia ed è -2, pandemonio al Palaverde sul 67-69 a 4′ dalla fine. Un antisportivo a Sanders non viene sfruttato da Sokolowski, ma Iroegbu sigla il -1 in area (69-70). Si va punto a punto nella corrida finale, 1/2 di Banks e Cook ai tiri liberi (73-74 a -1’30”). Un pasticcio di TVB dopo aver conquistato il rimbalzo regala a Casarin la palla del +3 (73-76), ma c’è ancora una speranza per i trevigiani che hanno l’ultima azione per pareggiare, ma la sprecano e Verona sale a +4 dalla lunetta. Iroegbu riaccende la speranza con un’altra bomba (25 punti con 6/9 dall’arco per il play di TVB), ma Cappelletti è freddo dalla lunetta. Iroegbu a 3″ dalla fine segna il tiro libero, sbaglia il secondo intenzionalmente, ma a Sorokas non riesce il miracolo finale e Verona festeggia una rocambolesca vittoria che vale doppio al Palaverde.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET – TEZENIS VERONA 77-79

NUTRIBULLET TREVISO BASKET: Iroegbu 25 (3-4, 6-9), Jurkatamm 3 (1-2 da 3), Sokolowski 4 (0-2, 0-4), Sorokas 18 (2-5, 4-6), Cooke 10 (4-10); Banks 6 (1-3, 1-5), Zanelli 9 (1-2, 2-2), Jantunen 2 (0-3, 0-1), Simioni 0 (0-1, -01). Ne: Vettori, Faggian, Sarto. All.: Nicola

TEZENIS VERONA: Cappelletti 14 (5-11, 0-4), Anderson 21 (4-5, 3-7), Rosselli 2 (1-1), Holman 15 (4-5, 2-8), Smith 8 (4-6); Casarin 4 (2-5), Johnson 11 (5-5, 0-1), Bortolani 0 (0-1 da 3), Sanders 4 (2-2, 0-4). Ne: Ferrari, Candussi, Udom. All.: Ramagli

ARBITRI: Attard, Quarta, Nicolini

NOTE: parziali 26-22, 39-43, 57-60. T.l.: TV 13/23, VR 10/13. Da 2: TV 11/30, VR 27/40. Da 3: TV 14/30, VR 5/25. Rimbalzi: TV 35 (13 off., Cooke 11), VR 36 (11 off., Smith 9). Assist: TV 14 (Sokolowski 6), VR 16 (Smith e Cappelletti 6). Perse: TV 22 (Banks 7), VR 16 (Smith 4). Recuperi: TV 7, VR 13 (Smith e Cappelletti 4). Antisportivo a Rosselli al 6’01” (18-8) e Sanders al 36’18” (67-70). 5 falli: Casarin al 39’56” (76-79). Spettatori 4412.

(Foto M. e R. Gregolin) - trevisobasket.it