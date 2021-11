Nel weekend torna la Coppa del Mondo di Ciclocross

TREVISO - Torna la Coppa del Mondo Ciclocross, con la quarta tappa in programma a Tabor nel weekend del 13 e 14 novembre.

Due atleti trevigiani sono stati convocati in nazionale che faranno la gara: i fratelli Fontana, Filippo (campione italiano Under 23) e Beatrice (junior, nella foto). In più farà parte del ritiro azzurro e Riccardo Da Rios (Sanfiorese) l’allievo al primo anno della categoria al comando del Giro d’Italia della sua categoria che questo fine settimana a Follonica disputerà la prova del Giro d’Italia. “Da Rios ha 14 anni è un fenomeno - dichiara il tecnico Marco Paludetti della Sanfiorese - e il CT Pontoni vuole farlo crescere con calma, ma già nell'ottica nazionale. Fa i tempi dei più grandi. Sabato Riccardo viene con me al Giro d'Italia che è in testa nella classifica della categoria allievi”. Filippo Fontana è arrivato al nono posto ai campionati europei in Olanda - primo degli italiani - che si sono svolti la settimana scorsa.

In gara la nazionale italiana, del cittì friuliano Daniele Pontoni, che dopo i bei risultati dell'Europeo di Col du Vam cerca conferme e continuità. Sedici gli azzurri selezionati dal commissario tecnico, che da oggi saranno in raduno a Gemona per le ultime rifiniture in vista della trasferta in Repubblica Ceca. Pontoni: "Col du Vam è stato molto impegnativo, con altimetrie importanti, adatto a gente leggera che pedala bene su percorsi molto duri. Quello di Tabor è più indicato per corridori più potenti. Proprio per questo avevo già programmato una rotazione nelle categorie più giovani, dove sappiamo bene che tutto può cambiare di domenica in domenica".

Gli atleti trevigiani convocati per il ritiro di Gemona dal Friuli

RICCARDO DA RIOS (SOCIETÀ SPORTIVA SANFIORESE) in ritiro con la nazionale per fare esperienza

BEATRICE FONTANA (TEAM RUDY PROJECT)

FILIPPO FONTANA (CENTRO SPORTIVO CARABINIERI)

Sandro Bolognini