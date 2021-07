Nel weekend processione e incendio del campanile

CAORLE (VENEZIA) - A Caorle nel weekend Processione ed Incendio del campanile

È un'antica tradizione marinara tra le più sentite nella cittadina veneziana. Sabato 10 Luglio, finita la santa messa, la statua della Madonna viene trasferita dalla chiesetta sul mare, e inizia la processione verso il duomo millenario. Quando la statua della Madonna entra in Piazza Vescovado il Campanile si "incendia" per salutarla.



Con il campanile rosso fuoco la Madonna entra in Duomo, tra le preghiere e i canti dei fedeli e viene issata su un piedistallo che è posizionato all'interno della navata centrale, proprio a un passo dall'ingresso. Tra il sabato e la domenica la statua della Madonna viene fatta oggetto delle preghiere delle suppliche dei fedeli.

Il giorno dopo, la Madonna dell'Angelo tornerà nella sua casa, il santuario sul mare. Dopo la santa messa in duomo la statua della Madonna dell'Angelo varcherà l'uscita e per salutarla il campanile si "incendierà" di nuovo.



Appuntamento Sabato 10 e Domenica 11 Luglio in Piazza Vescovado. Il campanile sarà "incendiato" sia Sabato che Domenica circa alle 22:30 dopo le funzioni religiose.