Nel weekend oltre una cinquantina gli interventi causati dal maltempo

BELLUNO - Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco nel weekend a causa del maltempo in provincia di Belluno.

Gli interventi maggiori nei comuni di Cesiomaggiore, Feltre e Borgo Valbelluna, zona Lentiai.



Vigili del fuoco in azione per rimozione di piante e rami dalla sede stradale, smottamenti di cui uno nel comune di Cortina al passo Cimabanche e scoperchiamento di alcune abitazioni.

A Lentiai nella frazione di Ronchena nel comune di Borgo Valbelluna è caduta la cuspide del campanile della Chiesa locale, danneggiando un’auto.

Non ci sono feriti, solo danni ad abitazioni e vetture.