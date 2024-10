Nel weekend grande vittoria della Trevigiani

SOMMA LOMBARDO (VARESE) - Al 67° Gran Premio Somma Riccardo Perani entra nella storia della Trevigiani. A Somma Lombardo compie un’impresa che fa epoca: ha vinto la prima corsa da Under 23. È la dodicesima vittoria della società di Treviso. Una corsa dominata dalla Uc Trevigiani Energiapura Marchiol. Nel giorno del suo ventesimo compleanno Luca Rosa vuole lasciare il segno e nella fuga si porta dietro Christian Bagatin, Kevin Pezzo Rosola e Federico Iacomoni. Il poker d’assi sembra dominare la corsa, ma alla fine si rimescola tutto. Vanno in fuga i nostri Perani e Griggion e Guerra. Nemmeno a dirlo Perani, con il permesso di Simone “Griggio” Griggion, se ne va a cogliere tutto solo il primo successo nonostante la rimonta del gruppo.

Riccardo Perani ha preceduto di una manciata di metri i diretti avversari regolati da Francesco Di Felice (ex Sangemini Trevigiani) della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo. Al terzo posto il coetaneo Simone Griggion di Villa d’Asolo.

Riccardo Perani è euforico per la sua prima vittoria da dilettante Under 23: “Abbiamo imposto un ritmo elevato sin dall'inizio. Dopo i primi 50 chilometri il mio compagno Luca Rosa è partito in fuga rimanendo in testa fino agli ultimi 10 chilometri. È stato in quel momento che io e Simone Griggion ci siamo portati avanti con un gruppo di 25 atleti. Sull'ultima salita siamo riusciti a riacciuffare Rosa e un atleta e Federico Iacomoni. Lì ho lanciato l’attacco finale. Sono grato a Simone per il suo sostegno durante la fuga., Voglio ringraziare tutta la squadra dove ho un rapporto di amicizia: grazie al campione italiano che vanno all’arrivo fughe del genere e lo staff tecnico per il supporto costante nella stagione. Un ringraziamento speciale va al nostro presidente, Ettore Renato Barzi, e tutti i nostri sponsor per il loro continuo supporto e fiducia in noi. Abbiamo l’ultima corsa stagionale domenica in Toscana e dobbiamo far bene”.

Riccardo Perani, di Ospitaletto (Brescia) al primo anno con l’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol, ha realizzato 12 piazzamenti nei 10: 7 top five e 5 top ten. È stato uno dei punti fissi della formazione voluta da Filippo Rocchetti e Mauro Busato sostenuta dal general manager Luciano Marton: ha partecipato alla Ronde de l’Isard, Giro Next Gen, Giro del Veneto e Giro del Friuli. Una pedina imprescindibile per l’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol, anche per l’anno prossimo.

Ordine d’arrivo

1 Riccardo Perani (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol) km 160 in 3h 30'40 media/h 45,570, 2 Francesco Di Felice (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) a 3”, 3 Simone Griggion (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol), 4 Andrea Guerra (Zalf Euromobil Désirée Fior), 5 Alessio Menghini (General Store Essegibi F.lli Curia) a 11", 6 Simone Buda (Solme Olmo), 7 Kevin Pezzo Rosole (General Store Essegibi F.lli Curia), 8 Federico Iacomoni (Zalf Euromobil Désirée Fior), 9 Samuel Quaranta (MBHBank Colpack Ballan CSB), 10 Serhii Sidor (Ukraine Cycling Academy)

Sandro Bolognini