Nel weekend gli Italiani Allievi di Atletica a Caorle

CAORLE - Caorle tricolore: inizia il conto alla rovescia. Sono oltre 1200 gli iscritti, in rappresentanza di 300 società, ai Campionati Italiani Allievi che andranno in scena da venerdì 23 a domenica 25 giugno allo stadio Chiggiato. Caorle ospita una manifestazione nazionale per il terzo anno consecutivo, dopo essere stata la sede della Finale Oro dei Societari Assoluti nel 2021 e dei Tricolori Cadetti nel 2022. Quarantadue i titoli tricolori in palio per la categoria che comprende i nati nel 2006 e 2007. All’orizzonte, la maglia azzurra da indossare al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Maribor (24-29 luglio), principale evento dell’anno a livello under 18. Ma i più bravi possono anche ambire a rappresentare l’Italia in occasione degli Europei under 20 di Gerusalemme (7-10 agosto). Il programma dei campionati prevede due giornate complete di gare, venerdì dalle 10 e sabato dalle 9.15, mentre domenica le competizioni inizieranno alle 9 e si concluderanno poco oltre le 14. La rassegna sarà trasmessa in diretta streaming su www.atletica.tv: venerdì dalle 10.10, sabato dalle 9.45, domenica dalle 9.30. Organizza il Comitato provinciale Fidal di Venezia, con il patrocinio del Comune di Caorle. Tra gli iscritti anche 170 atleti veneti, in rappresentanza di 34 società della regione. Con molte possibilità di medaglia. Il riferimento sono le 25 medaglie (cinque ori, nove argenti e undici bronzi) conquistate nell’edizione 2022 dei Tricolori allievi, disputata a Milano. Ecco gli atleti veneti con i migliori accrediti tra gli iscritti.



VELOCITÀ – Le migliori chance sembrano quelle di Matteo Miola (Cus Padova), accreditato del terzo tempo di presentazione nei 200 (21”83), e di Federico Azzolina (Trevisatletica), azzurrino all’Eyof 2022, a sua volta terzo tra gli iscritti nei 400 (49”10). Valentino D’Andreta (Atl. Riviera del Brenta) punta alla finale nei 100 (10”95), stesso obiettivo di Maddalena Nardi (Atl. Verona Pindemonte) che, alla gara più breve (12”14), potrebbe aggiungere l’impegno nei 200 (24”76). Poi ci sono le staffette: promettono bene soprattutto la 4x100 maschile dell’Atletica Riviera del Brenta (quarto tempo di presentazione) e il quartetto veloce femminile dell’Atletica Vicentina (secondo tempo di accredito).



OSTACOLI – Matilde Morbin (Atl. Vicentina), 14”30 di stagionale, e Alice Zanon (Coin Venezia), 14”33, cercano un piazzamento di prestigio nei 100 ostacoli, dove non è lontana dalle migliori neppure Giorgia Zambon (Gs La Piave 2000), 14”44, già medaglista da cadetta. Beatrice Buso (Trevisatletica), bronzo tricolore 2022, dirà la sua sulle barriere basse (1’02”47), dove va seguita pure Sofia Copiello (Atl. Vicentina), 1’03”11. Al maschile, nei 400 ostacoli, non sembra lontano dai migliori Lorenzo Stoppato (Assindustria Sport) che arriva a Caorle con un primato di 55”18.



MEZZOFONDO - Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano), bronzo l’anno scorso a Milano, è la leader stagionale negli 800 (2’06”71). La compagna di squadra Melania Rebuli punta in alto nei 1500 (4’30”57), dove potrebbe giocare un ruolo importante anche la stessa De Noni (4’32”17). Rebuli è iscritta, con possibilità di ben figurare, anche nei 3000 (10’04”43). La veneziana di maglia bellunese, Alessia Miniutti (Gs Astra), punta al podio nei 2000 siepi (7’13”28), gara in cui andrà seguita anche Sofia Cerchiaro (Fiamme Oro Padova), quest’anno scesa a 7’20”30. Al maschile, buone chance per Nicodemo Desidera (Atl. Riviera del Brenta) accreditato di 6’08”26.



SALTI – Il Veneto propone i leader stagionali nell’asta, con il campione uscente Mattia Beda (CorpoLibero Athletics Team), 5 metri, e nell’alto femminile, con Nurah Mandy Fadika (Assindustria Sport), che quest’anno ha saltato 1.69, un centimetro più di Angela Picariello (Atl. Vicentina) e due meglio di Chiara Da Pra (Gs La Piave 2000). Nell’asta punta in alto anche l’argento indoor Leonardo Bigotto (Trevisatletica, 4.70), mentre nella gara femminile può trovare spazio tra le migliori pure Andrea Morgana Fogato (Fiamme Oro Padova, 3.55). Il lungo regala le ambizioni di Giacomo Rottin (Atl. Villorba), 6.89 di stagionale, e Jackline Ugboma Nwike (Fondazione M. Bentegodi), 5.79. Nel triplo, occhio a Matteo Zattra (Atl. Vicentina), 14.40, e a Chiara Dal Maso (Atl. Schio), 11.81, bronzo tricolore 2022. Per entrambi, sulla carta, il podio non è un’impresa impossibile. Nell’alto maschile da seguire il campione italiano cadetti 2022, Alberto Basso (Trevisatletica), 1.97, e Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano), 1.95, gemello della mezzofondista Lorenza.



LANCI – La due volte campionessa italiana cadette (2021 e 2022) Anita Nalesso (Trevisatletica) è la favorita numero 1 nel peso (13.92), gara in cui hanno ottime credenziali anche Sofia Dall’O (Virtus Este, 12.91) e Valeria Zarpellon (Atl. Vicentina, 12.90). Quest’ultima potrebbe valere un piazzamento importante anche nel disco (36.35), dove tra le migliori dovrebbero inserirsi anche Giulia Vaiente (Fiamme Oro Padova, 36.78) e Valentina Rossetti (Fondazione M. Bentegodi, 36.25). Serena Sanson (Atl. Vicentina) ha la nona misura di presentazione nel martello (53.54): non sono escluse sorprese in un una gara in cui dovrebbe regnare l’equilibrio. Lo stesso per Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) nel giavellotto (40.73). In campo maschile, occhio a Eduard Susnia (Atl. Vicentina), atteso da peso (14.71) e disco (47.39).



PROVE MULTIPLE - Sara Bernardinello (Atl. Vicentina) sogna il podio nell’eptathlon (4642 punti), dove ha le carte in regola per un piazzamento di prestigio anche Evelyn Castellan (Athletic Club Firex Belluno, 4444 punti).