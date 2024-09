Nel garage oltre 17 chili di ketamina e hashish: un arresto

PADOVA- La Polizia di Padova ha arrestato un giovane di Cadoneghe (Padova) trovato in possesso di oltre 17 chilogrammi di droga, tra cui ketamina e hashish. L'operazione è scaturita dal controllo di una Volante, che ha fermato nel capoluogo euganeo uno scooter condotto da un giovane senza patente; il passeggero aveva una borsa con cinque panetti di hashish, del peso di mezzo chilogrammi, assieme a un apparecchio per sottovuoto, una bilancia e un contenitore in plastica trasparente con residui di ketamina, come poi accertato dalla Polizia scientifica.



Alla luce del controllo, gli agenti della Squadra Mobile hanno esteso le ricerche nelle abitazioni dei due. Nel garage di uno dei due sono stati sequestrati altri 10 chilogrammi di ketamina, 5 di marijuana, un chilo e mezzo di panetti di hashish, 600 grammi di pasticche di ecstasy e altro materiale da confezionamento. Il Gip ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.