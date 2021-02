Nel 2020 recuperato oltre un milione di chili di cibo

MESTRINO (PADOVA) - Sono stati 1,1 milioni nel corso del 2020 i chilogrammi di merce recuperata e serviti poi a preparare 2,3 milioni di pasti destinati ai più bisognosi da parte di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l'Emilia Romagna.



Sono state così sostenute oltre 200 associazioni del territorio che hanno ricevuto e recuperato la merce in scadenza di tutti i punti vendita. Il valore complessivo delle merci recuperate vicine a scadenza ammonta a 5,7 milioni di euro.



"L'impegno contro lo spreco alimentare - afferma Francesco Montalvo, A.D. di Aspiag Service - è per Despar prioritario e profondamente consolidato: le attività di connessione con le associazioni locali, che ringraziamo per il loro instancabile impegno, risale al 2003 e da allora ad oggi abbiamo perfezionato le procedure, sviluppato queste piccole e virtuose catene logistiche della solidarietà, e aiutato tante persone".



La cessione merce attivata da Aspiag Service in collaborazione con Last Minute Market e Banco Alimentare riguarda tutte le categorie merceologiche, e in particolare quelle deperibili. La quantità totale di merce recuperata ha consentito di ottenere una riduzione dei rifiuti pari a oltre mille tonnellate, equivalenti a 2.368 cassonetti della spazzatura.