'Neg**' in telecronaca, l'episodio finisce con abbraccio

VICENZA - Un abbraccio, una foto assieme e parole senza alcun risentimento. Si chiude su Twitter la questione a sfondo razzista tra un giocatore di colore e un telecronista che lo ha chiamato 'Neg**' scusandosi all'istante perché aveva sbagliato il cognome. I fatti risalgono allo scorso turno di serie C durante la partita Trento-Vicenza. Freddi Greco, il giocatore, si fa fotografare abbracciato al cronista, che è stato sospeso dal lavoro, e scrive: "Oggi ho conosciuto Stefano Carta e ci siamo abbracciati. Può capitare a tutti di sbagliare: succede a me in campo, può succedere fuori dal campo, confondendo un nome. Visto il risultato finale della gara, speriamo di vederti commentare presto un'altra nostra partita". Tutto pubblicato sul profilo Twitter del Vicenza a certificare anche il ruolo della società.

Qui il tweet