Negozi sportivi: crescono gli acquisti online con codici sconto e cashback

Aumentano le vendite online di articoli sportivi sul web, il dato è confermato. Ma quali sono i negozi online più visitati, i negozi sportivi che tutti dovrebbero conoscere.

In questi ultimi anni secondo i dati Istat gli italiani che praticano sport sono aumentati a dismisura. La cultura del benessere fisico ha preso il sopravvento. Si è di conseguenza registrata un'impennata di vendite di articoli sportivi, accessori per l'attività fisica e abbigliamento tecnico specifico per ogni disciplina.

Crescono del 30% gli acquisti online di articoli sportivi

Il dato che più colpisce e che gli italiani hanno spostato l'attenzione sempre di più dai negozi fisici a quelli online. Gli acquisti di articoli sportivi in internet sono aumentati del 30% solamente nel primo trimestre dell'anno.

Si stima che un italiano su 5 ogni giorno faccia un acquisto di prodotti dedicati all'attività fisica e che nell'arco dell'anno la spesa media a persona sia di 150 euro. Sicuramente un dato notevole e destinato ad aumentare.

Quali sono i fattori che spingono gli acquisti online?

Una crescita online incentivata da diversi fattori, certamente la pandemia ha spostato l'attenzione verso i negozi online, ma non solo. Internet è ormai un dato di fatto, si presenta come un ottimo bacino di prodotti e marche, maggiore rispetto alle proposte dei singoli negozi fisici. Anche gli sconti sono spesso più alti, i sistemi di pagamento più sicuri e le politiche di reso vantaggiose.

Nuove formule di risparmio: codici sconto e cashback

Un altro fattore di crescita è da imputare alle nuove formule di risparmio digitale, come i codici sconto e il cashback che si pongono come un extra risparmio tra domanda e offerta.

Tutti questi fattori, associati ad altri ancora, offrono un quadro completo per comprendere il successo dello shopping online in questo momento e nel futuro.

Quali sono i negozi e brand sportivi più famosi del web

Il settore sportivo offre una quantità enorme di e-commerce, spesso è difficile orientarsi e a quale affidarsi.

Ci abbiamo provato noi stilando la nostra personale classifica di store online e brand ufficiali, basandoci sui dati statistici forniti dal portale americano Similarweb. Un portale accreditato che monitora la qualità dei siti, indicando il numero di visitatori mensili e altri fattori di affidabilità e qualità.

Maxi Sport

Il primo negozio sportivo da prendere in considerazione è sicuramente Maxisport.it, punto di riferimento per tutti gli amanti dell'attività sportiva amatoriale e agonistica, nonché negozi con solide basi e clientela già fidelizzata. Qui puoi trovare attrezzature per gli sport più vari ma anche abbigliamento ed accessori uomo, donna e bambino dei migliori marchi sul mercato attuale.

Cisalfa Sport

Passiamo poi a Cisalfasport.it, forte della sua immagine di negozio fisico presente in tutta Italia; oggi anche il suo store online rispecchia i capisaldi dei suoi punti vendita tradizionali. Qui non solo puoi fare shopping ma anche prenotare i tuoi prodotti e ritirarli comodamente nello store Cisalfa Sport più vicino. Grande attenzione agli sport più in voga come fitness, basket, nuoto, calcio, tennis, running, sci e snowboard e tanto, tanto altro. I marchi a catalogo sono tantissimi e di alta gamma, compresi quelli in esclusiva per Cisalfa.

Sportler

Sportler.it è il prolungamento virtuale dei punti vendita di articoli sportivi nati in Trentino Alto Adige; ad oggi gli store nazionali e austriaci sono circa 25 e online i prodotti a catalogo sono oltre 12.000. Si possono scegliere accessori per lo sport sulla neve, su terra, all'aria aperta o indoor dei migliori marchi. Con la possibilità di acquistare a prezzi molto convenienti grazie alle numerose promo sempre presenti.

Sportland

Sportland.it è lo store online di una catena di 18 negozi per lo sport. Il punto di forza è la profonda conoscenza delle varie discipline sportive e la vastità di prodotti a catalogo sia nei punti vendita fisici che nello store online. Qui le categorie comprendono: outdoor e neve, ciclismo, running, piscina, palestra e home gym, sport di squadra e sportswear. I nuovi utenti possono usufruire di un buono sconto del 10% reperibile sui siti di coupon di cui vi accennavamo prima.

JD Sport

Un altro negozio da tenere in considerazione è JDsports.it, il primo rivenditore di scarpe e abbigliamento sportivo nel Regno Unito, con 6 miliardi di fatturato. Oggi punto di riferimento online per chi cerca brand internazionali e anche marchi prettamente anglosassoni. Va forte lo streetwear su questo sito e anche qui potrai utilizzare numerosi codici sconto.

Decathlon

Decathlon.it è il negozio on line degli sportivi, leader nella vendita on line di articoli adatti allo svolgimento di qualsiasi attività. Oltre 30.000 articoli per più di 70 discipline per soddisfare tutti gli atleti, dal principiante ai più esperti.

Nike

Nike.com è sicuramente il brand più famoso in ambito sportivo e oggi il suo e-commerce è tra i più visitati online ed utilizzati al mondo. È uno store online mono-marca che accomuna non solo gli sportivi ma anche chi ama lo streetwear e l'abbigliamento casual più glamour e di tendenza. Tra le categorie più visitate del sito c'è sicuramente l'area Outlet e non mancano i codici sconto da aggiungere al carrello per un extra risparmio.

Adidas

Anche Adidas.it non ha bisogno di presentazioni ed è, al pari di Nike, uno dei brand topic per gli accessori e soprattutto per l'abbigliamento sportivo e casual al mondo. Il suo store virtuale offre numerose promozioni, e anche per lui, un interessante area Outlet uomo, donna e bambini con sconti fino al 50%. Spesso Adidas emette codici digitali per ricevere extra sconti sui Saldi o sui prodotti dell'area Outlet. Per riceverli basterà iscriversi alla sua newsletter o seguire le sue promozioni nei portali specializzati in coupon.

Converse

Converse.com è il brand sportivo famoso soprattutto per le calzature alla moda Chuck Taylor in tela e gomma. Ma sono tantissimi gli articoli di tendenza disponibile nello shop online, non solo scarpe, anche abbigliamento e accessori in edizione limitata e premium. Entrando nel sito è sempre disponibile un'area saldi o promozioni a seconda del momento. Converse inoltre avvantaggia gli studenti regalando loro un buono sconto del 15% da usare online. Ed ancora spedizione rapida gratuita ed anche il reso è gratuito.

Vans

Infine tra i negozi sportivi più amati del web anche Vans.it, brand originariamente nato per le calzature in tela e suola di gomma. Oggi le sue scarpe sono super trendy, anche customizzate e declinate in tantissime nuance e fantasie, ma anche abbigliamento in stile streetwear è ambito e molto acquisto sul suo e-store ufficiale. Anche per Vans, 10% di sconto agli studenti, Outlet e coupon digitali sempre disponibili.

