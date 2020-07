Negozi in crisi in Provincia di Treviso, mille lavoratori del settore a rischio

TREVISO - Dall’8 marzo al 18 maggio i fatturati sono stati pari a zero per i negozi del settore abbigliamento, moda e calzature, chiusi a causa della pandemia di Coronavirus. E oggi il settore trevigiano che in generale segna un calo del fatturato, è in affanno, appesantito da contratti di affitto troppo onerosi e preoccupato per il personale dipendente.



In totale crisi di liquidità oltre la metà dei negozi, 58%, ha richiesta ai finanziamenti bancari garantiti dallo Stato. Questo quanto emerso dall’indagine promossa da Federmoda ed elaborata dal Centro Studi EBiComLab sul terziario trevigiano per misurare l’impatto del Covid19 nel settore su un campione selezionato della provincia di Treviso di 100 commercianti associati a Confcommercio, non legati a marchi in franchising. “Oggi sono mille i lavoratori delle 2.500 attività del sistema moda a rischio - spiega Alessandro Minello di Ebicomlab- Senza contare il crollo delle assunzioni con una penalizzazione per le lavoratrice donne e i giovani.



Colpisce, quasi a sorpresa, anche se in realtà in linea con le tendenze in corso anche in altri comparti, una miglior tenuta degli scontrini e degli acquisti nei centri minori piuttosto che nelle città più grandi come Treviso, Conegliano, Castelfranco, Vittorio Veneto. A testimonianza del fatto che il lockdown ha rafforzato il legame col proprio territorio e con i negozi di fiducia sotto casa.



Dall’altro lato molte attività si sono spinte verso il digitale con l’utilizzo dei canali sociale e dell’e-commerce. Il 41% dei commercianti la indica come strategia aziendale e una delle strade principali per la ripresa.



In foto: Federico Capraro, Alessandro Minello,Guido Pomini, Massimo Marchetti

“Il focus ci conferma: la grande spinta verso il digitale che oggi appare come la “scelta obbligata” per la maggioranza degli intervistati, anche in conseguenza dell’obbligo di distanziamento, ma che potrebbe diventare anche una nuova modalità di vendita con l’incremento degli strumenti a disposizione”, sottolinea il presidente di Federmoda – Confcommercio Guido Pomini. Con la riapertura, solo il 27% dei negozi ha visto un maggiore afflusso di pubblico rispetto alle attese, mentre il protocollo di sicurezza ha impattato abbastanza pesantemente, visto che per il 67% delle imprese ha creato limitazioni, disagio nel provare la merce (53%), ostacoli nella relazione col cliente e quindi la diminuzione delle vendite (38%) o acquisti più rapidi e mirati (32%). Complesso il rapporto negoziante-fornitore: l’89% ha ottenuto una dilazione di pagamenti ed il 40% uno sconto sulla merce, ma nell’insieme ne è uscito, pur con varie sfumature, un rapporto difficile e non soddisfacente.



Ed ora, per cercare di rimepire le casse vuote si attendono i saldi che partiranno il 1 agosto e dureranno un mese. “Le aspettative sono molto positive per questo mese di saldi - afferma Pomini - ci aspettiamo alti fatturati per le nostre attività”.