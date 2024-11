Negli Usa un seggio ha già i risultati: "Harris e Trump in parità"

DIXVILLE NOTCH (STATI UNITI) – Il piccolo comune di Dixville Notch, situato al confine tra Stati Uniti e Canada nel nord del New Hampshire, ha dato il via alla Giornata Elettorale con un pareggio tra il Vicepresidente Kamala Harris e l'ex Presidente Donald Trump, che hanno ottenuto tre voti ciascuno. Lo segnala la CNN. Questo comune, che non è incorporato, è tra i primi nel Paese a comunicare i propri risultati presidenziali, una tradizione che risale al 1960.

Il seggio si è aperto e chiuso subito dopo la mezzanotte (ora della costa est), con la partecipazione di quattro elettori repubblicani e due indipendenti. Sebbene i risultati di Dixville Notch non siano sempre indicativi dell'esito nazionale o dello stesso New Hampshire, questo appuntamento annuale continua ad attrarre l’interesse dei media e degli appassionati di politica, che vedono in esso un "assaggio" anticipato della giornata elettorale.

Tradizionalmente, tutti gli elettori idonei si riuniscono presso il Balsams Hotel, ora chiuso, per esprimere il loro voto a scrutinio segreto. Subito dopo che tutti hanno votato, i risultati vengono conteggiati e annunciati, molte ore prima di ogni altra parte del Paese. La cerimonia attira l’attenzione della stampa nazionale, che spesso supera in numero gli stessi elettori.