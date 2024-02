Nebbia sull'Autobrennero, ancora chiuso il tratto A4-A1

VENEZIA - Ancora una chiusura per nebbia sull'Autobrennero. Dalle 9.18 è stata disposta la chiusura dall'allacciamento A4 Milano-Venezia all'allacciamento A1 nel Modenese, un'ottantina di chilometri, in entrambe le carreggiate. Anche ieri era stata presa una misura analoga. La mattina del 5 febbraio c'erano stati tamponamenti a catena con diversi veicoli danneggiati, feriti e un morto, sempre a causa della scarsa visibilità in pianura padana.

Sono sei gli incidenti occorsi stamani lungo la carreggiata nord dell'Autobrennero A22, che hanno causato la chiusura del tratto fra le connessioni con A4 e A1, tra Nogarole Rocca e Mantova. Negli incidenti sono rimasti conivolti 27 veicoli e 2 mezzi pesanti, con otto feriti di cui uno grave. La Polizia stradale sta effettuando i rilievi e i mezzi di soccorso meccanico stanno caricando i veicoli danneggiati.