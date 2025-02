Nebbia fitta, spaventoso incidente in autostrada: oltre 100 veicoli coinvolti (video)

Un incidente spaventoso ha avuto luogo su un'autostrada in Cina domenica scorsa, 2 febbraio, quando una fitta coltre di nebbia ha provocato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto oltre 100 veicoli. La visibilità ridotta ha reso estremamente difficile la reazione dei conducenti, portando a un effetto domino che ha bloccato completamente la circolazione per diverse ore.



Le squadre di soccorso sono state immediatamente mobilitate e hanno lavorato incessantemente per ore al fine di liberare la strada, prestare soccorso ai feriti e ripristinare la viabilità. Fortunatamente, nonostante l'entità dell'incidente e i numerosi danni riportati dai veicoli coinvolti, non si sono registrate vittime.