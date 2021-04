Ne sgancia una in faccia a un poliziotto, in tribunale si difende: “E’ libertà di espressione”

VIENNA - Si è concluso nei giorni scorsi il processo a un 22enne accusato di aver scoreggiato in faccia a un poliziotto, impegnato in un controllo di routine.

I fatti si verificarono in un parco pubblico di Vienna lo scorso giugno. Il protagonista della vicenda era in compagnia di alcuni amici quando un poliziotto si avvicinò a loro per un’ispezione. Il ragazzo, che era seduto su una panchina, si alzò in piedi e, concentrandosi, fece un peto in direzione del poliziotto. Quest'ultimo andò su tutte le furie e lo denunciò.

La scorsa settimana in tribunale il ragazzo, difeso da un avvocato, ha sostenuto che "le scoregge sono una libera forma si espressione" e che omunque in quel caso il suo gesto non fu intenzionale, ma solo un bisogno fisiologico.

Il giudice, invece, come ha riportato la stampa austriaca e internazionale (queste notizie destano sempre grande eco), ha asserito che “i peti e i rutti sono una forma di espressione che trascende i confini della decenza”. E per questo il ragazzo è stato condannato a pagare una multa di 100 euro.

Una cifra non esaregata ma, per l’avvocato difensore del ragazzo, un affronto: “Non si può - ha dichiarato il legale al giornale locale di Vienna Kurier - essere multati per un peto”.