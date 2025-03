NBA, affare da record: i Boston Celtics venduti per 6,1 miliardi di dollari

BOSTON (STATI UNITI) - Passaggio di consegne storico in NBA. I Boston Celtics, freschi campioni, sono stati venduti per 6,1 miliardi di dollari, stabilendo il nuovo record assoluto per una franchigia sportiva negli Stati Uniti. L'acquirente è Bill Chisholm, co-fondatore e amministratore delegato di Symphony Technology Group, società di private equity con sede in California. L'operazione ha superato i 6,05 miliardi sborsati nel 2023 da Josh Harris per i Washington Commanders della NFL, e ha polverizzato il primato NBA, fissato a 4 miliardi con la cessione dei Phoenix Suns a Mat Ishbia lo stesso anno.



Chisholm, grande tifoso dei Celtics, guiderà la franchigia insieme al precedente proprietario Wyc Grousbeck per i prossimi tre anni. Tra le prime sfide della nuova gestione c’è il monte salari da record, che potrebbe sfondare la soglia dei 500 milioni di dollari. Il consorzio di Chisholm, che include Goldman Sachs, ha superato le offerte di Stan Middleman, Steve Pagliuca e Dan Friedkin.