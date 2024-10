Venerdì 11 ottobre il Nazra Palestine Short Film Festival farà tappa a Vittorio Veneto!

Il Nazra Palestine Short Film Festival è un progetto cinematografico itinerante nato nel 2017, frutto della collaborazione tra diverse associazioni, volontari e cittadini appassionati del Medio Oriente e del cinema, solidali con la causa palestinese.

"Nazra", che in arabo significa "sguardo", utilizza il cinema come strumento per ampliare la prospettiva sulla questione palestinese, sia per chi già la conosce sia per chi si avvicina per la prima volta a questa realtà.

Il cinema diventa il filtro e al contempo uno strumento di resistenza culturale, permettendo alle storie dei palestinesi di essere raccontate.

Nazra si presenta come un archivio del cortometraggio palestinese, celebrando il suo spirito avanguardistico e offrendo una piattaforma per amplificare le voci delle autrici e degli autori palestinesi, nonché di coloro che raccontano la Palestina, spesso negati di altri spazi di visibilità.

La quinta edizione del Festival verrà inaugurata a Venezia dal 3 al 5 ottobre, per poi iniziare il suo viaggio lungo tutto lo stivale!