Navigatore lo indirizza sul ponte crollato da 9 anni, papà precipita e muore

USA - Stava tornando a casa con la sua Jeep, seguendo le indicazioni del GPS, quando è precipitato da un dirupo, morendo sul colpo. La tragedia si è consumata a inizio ottobre in North Carolina. La vittima, Phil Paxson, 47 anni, era da solo sull’auto e aveva inserito l’indirizzo di destinazione nel navigatore, per tornare casa dopo la festa di compleanno di una delle sue due figlie. Complice il buio e il maltempo l’uomo non si è accorto che il ponte su cui l’aveva indirizzato il GPS non esisteva, ed è precipitato.

Il navigatore non era stato aggiornato e ha mandato il 47enne verso un ponte che era crollato 9 anni prima, a causa di una tempesta. Sulla strada però non era presente alcun segnale che indicasse il pericolo, nessuna barriera. Ed è per questo che la famiglia della viittima ora punta il dito contro le autorità locali, dicendo che con delle precauzioni sulla strada la morte di Phil Paxson avrebbe potuto essere evitata.