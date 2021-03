Nave urta cargo a Porto Marghera, nessun ferito

VENEZIA - Incidente nautico oggi a Marghera dove la nave porta rinfuse Baskop di 100 metri battente bandiera Barbados con a bordo 6200 tonnellate di soda, durante la manovra di ingresso in porto nel canale industriale Ovest -Ramo Nord ha urtato una nave general cargo, la Cileen M. di bandiera Togo ormeggiata al CIAW 1 per la discarica di 4700 tonnellate di sabbia.



Da una prima ricostruzione sembra che la Baskop, assistita dal Rimorchiatore Vanna C., per ragioni ancora in via di accertamento, mentre si stava avvicinando alla banchina per raggiungere il proprio ormeggio, abbia stretto troppo la manovra andando ad urtare col proprio lato dritto la zona poppiera di sinistra della nave ormeggiata.



A seguito dell'urto si sono riscontrati solo danni materiali, nessuna persona è stata coinvolta durante la collisione né si è verificato un rischio di inquinamento.



Allertata dal personale del nucleo Nostromi del Porto di Marghera, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia ha inviato sul posto i propri mezzi ed il personale di rinforzo per condurre i primi accertamenti e per avviare le indagini per accertare la dinamica dei fatti.