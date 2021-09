Nave mercantile in tilt per un'ora in laguna a Venezia

VENEZIA - Una nave battente bandiera panamense, la Behcet C, 160 metri di lunghezza, ha subito un'avaria alle macchine mentre transitava stamane nel canale di Malamocco, nella laguna di Venezia, in direzione di Porto Marghera, all'altezza di Dogaletto.



Grazie all'assistenza della Capitaneria di Porto di Venezia e di due rimorchiatori il mercantile è stato riposizionato in asse con il canale e ha dato fondo alle ancore fermandosi, senza subire alcun incaglio.

Dopo un'ora l'equipaggio del mercantile è riuscito a risolvere il black-out in macchina e la nave ha potuto procedere all'ormeggio presso il terminal Transped, per scaricare materiale ferroso, ed il traffico delle navi in entrata è ripreso regolarmente.