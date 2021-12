Nave in fiamme, si teme il disastro ambientale

SVEZIA - Sono ancora in corso i lavori di spegnimento della nave Ammirante Storni che ha iniziato a bruciare fuori Vinga, Göteborg, sabato scorso. La nave battente bandiera liberiana è carica di legname e inoltre ha oltre 600 tonnellate di carburante, perciò oltre rischio di esplosione si teme il disastro ambientale. Il capitano si è rifiutato di evacuare la nave con i suoi 17 membri di equipaggio, speranzoso di una soluzione rapida.

Non si registrano feriti o intossicati ma il livello di allerta è massimo, vista la serietà della situazione. Nonostante l’intervento tempestivo di elicotteri e imbarcazioni della Guadia Costiera il rogo non accenna a spegnersi. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate e stanno giungendo dei soccorsi anche dalla Norvegia. Intanto, la Guardia Costiera è impegnata a spruzzare con le pompe ben 5 milioni di litri d’acqua all’ora per spegnere l'incendio dell'Ammirante Storni.