Navalny, la figlia Dasha lancia una campagna per la liberazione

RUSSIA - A due anni dal ritorno in Russia di Aleksei Navalny, "per combattere per un Paese democratico, libero e bello", la figlia Dasha lancia la campagna per la sua liberazione e per dire no alla guerra. "Mio padre è innocente e deve essere liberato. Questo vale per tutti noi, il futuro della Russia e la democrazia nel mondo".

Navalny ha sostenuto l'importanza di continuare ad affrontare i "furfanti senza scrupoli" che governano la Russia. "Ho passato questi due anni in prigione", ha scritto su Twitter. "Ogni opposizione a questa banda è importante. Non consegnerò loro il mio Paese e credo che un giorno l'oscurità svanirà. Finché ci sarà, farò tutto il possibile, cercherò di fare ciò che è giusto e invito tutti a non rinunciare alla speranza".