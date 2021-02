Navalny, al via processo per diffamazione

MOSCA - Si è aperto oggi a Mosca un processo per diffamazione nei confronti del dissidente russo Alexei Navalny. Già condannato a tre anni e mezzo per aver violato la libertà vigilata, è accusato di aver diffuso informazioni "false" e "offensive" su un veterano della Seconda Guerra Mondiale vicino al presidente russo Vladimir Putin.

Presente in aula Navalny, che aveva definito il veterano di guerra "un traditore" e "una vergogna per la nazione" per aver difeso in un videoclip il referendum finalizzato ad aumentare i poteri di Putin. Il dissidente rischia una multa o un ulteriore periodo di detenzione.