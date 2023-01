Nato un bambino gigante: pesa 7,5 chili

BRASILE - Con una lunghezza di 60 cm e un peso di 7,3 chili, Angerson Santos, nato in Brasile lo scorso 18 gennaio, è stato definito un "bambino gigante". La madre, 27 anni, si era recata all’ospedale Padre Colombo di Parintis per una controllo di routine, ma i medici si sono accorti delle straordinarie dimensioni del bambino e hanno deciso di farlo uscire dal grembo materno con un taglio cesareo. Il piccolo si è rivelato davvero un gigante. Le dimensioni sono davvero fuori norma per un neonato, ma comunque il bambino sta bene. La notiza ha fatto il giro del mondo, ma secondo quanto emerso non si tratta di un record mondiale: in Italia negli anni Cinquanta pare fosse nato un bambino di 10 chili.