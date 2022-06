Nato, Putin: "Adesione Finlandia e Svezia non preoccupa Mosca"

MONDO - L'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia non preoccupa la Russia che si riserva tuttavia di rispondere a un eventuale "dispiegamento di infrastrutture e contingenti militari dell'Alleanza atlantica" nei due Paesi nordici "seguendo il principio della reciprocità", ha affermato Vladimir Putin.

Svezia e Finlandia nella Nato "non creano lo stesso problema che si porrebbe nel caso dell'Ucraina" nell'Alleanza atlantica. "Non abbiamo dispute territoriali con loro. La loro adesione alla Nato non ci preoccupa. Sono liberi di fare quello che vogliono", ha ribadito Putin da Ashgabat. "Con Finlandia e Svezia avevamo relazioni positive, e ora ci saranno alcune tensioni. E' evidente, non c'è modo di evitarlo", ha aggiunto il Presidente russo.