Nato prematuro da madre in morte cerebrale: il caso che scuote l’America

ATLANTA (STATI UNITI) - Ad Atlanta, un bambino chiamato Chance è venuto alla luce prematuramente, dopo che sua madre, A.S., un’infermiera di 31 anni, è rimasta in stato di morte cerebrale per mesi. La donna è stata mantenuta in vita con supporti intensivi per rispettare la legge anti-aborto vigente in Georgia, che vieta l’interruzione di gravidanza dopo il rilevamento dell’attività cardiaca fetale. Lo segnala l'Agi.



Il piccolo è nato il 13 giugno 2025 con un taglio cesareo d’urgenza a circa 5 mesi e mezzo di gestazione, pesando circa 800 grammi. Ora si trova in terapia intensiva neonatale. Il nome Chance è stato scelto dalla nonna materna, A.N., con la speranza che il bambino possa superare la difficile situazione.



La famiglia ha denunciato l’assenza di scelta imposta dalla legge, che ha obbligato l’ospedale a mantenere in vita A.S. per oltre quattro mesi, nonostante la sua condizione irreversibile. La madre della donna ha sottolineato come la famiglia avrebbe voluto poter decidere autonomamente sul destino della gravidanza.



Dal 2022, dopo la revoca della sentenza Roe vs Wade da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, molti stati, tra cui la Georgia, hanno adottato leggi restrittive sull’aborto. In Georgia, l’aborto è vietato dopo circa sei settimane di gravidanza, quando si può rilevare l’attività cardiaca del feto. Le deputate democratiche Nikema Williams, Ayanna Pressley e Sara Jacobs hanno espresso preoccupazione per la mancanza di linee guida chiare e per l’incertezza legale che costringe medici e famiglie a decisioni difficili, presentando una risoluzione per affrontare la questione.