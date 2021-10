Nato bimbo da record in America: pesa 6,4 chili

USA - Il ginecologo, in 27 anni di esperienza, non aveva mai visto un neonato così grande. Finnley Patonai è nato di 6,4 kg, il doppio rispetto a un neonato medio. E’ accaduto in Arizona nei giorni scorsi. Per Cary e Tim, Finnley è il terzogenito: i due genitori hanno un bambino di 10 anni e uno di due, nati rispettivamente di 3 e 5 kg.

I tre bambini sono venuti al mondo tra 19 aborti spontanei che, negli anni, la donna ha drammaticamente vissuto. A Fox News Cari ha spiegato che per lei e il marito era importantissimo avere una famiglia e che ogni aborto è stato un’esperienza che ha spezzato a tutti il cuore. I due hanno perso due volte una copia di gemelli, e altre 17 volte un bambino. Il terzogenito l'hanno definito una benedizione. Oltre che il bambino più grosso d'America.

OT