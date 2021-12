Natale, la Questura regala generi alimentari per 500 famiglie

ROVIGO - La Questura di Rovigo ha donato generi alimentari all'associazione polesana Bandiera Gialla. Gli agenti sono arrivati al magazzino dell'associazione per consegnare questo dono speciale, soprattutto in questi giorni di festa.

La Polizia di Stato ha ricevuto nei giorni scorsi i generi alimentari offerti dal centro commerciale La Fattoria, ed ha pensato, appunto, di donarli all'associazione che nel periodo della pandemia si è spesa molto per aiutare le famiglie in difficoltà.



Bandiera Gialla segue oltre 500 famiglie, circa 1400 persone tra cui anche diversi anziani e bambini, ogni giorni 4-5 volontari partono dal capannone per le consegne, sono circa 40 le persone che giornalmente ruotano nel centro di smistamento.

