Natale, in moschea spunta il presepe nel segno della condivisione

VENEZIA - Un piccolo presepe fa mostra di sè, rigorosamento sopra un tappeto da preghiera, in una moschea. Accade nel popoloso quartiere della Cita a Marghera (Venezia) dove la comunità interreligiosa e multietinca ha dato spazio al simbolo cristiano nel luogo di preghiera musulmano.

Lo racconta il Corriere del Veneto che sottolinea come poco dopo l'ingresso nella mosche, una volta tolte le scarpe per accedere l'area di preghiera, si trova il piccolo presepe. Per terra ci sono i tappeti, al muro una fotografia con l'immagine della Kaaba (il cubo in pietra), dietro il Corano e poi il presepe con la Madonna, San Giuseppe e Gesù.

Un presepe piccolo, con qualche pastore e pecorella, intagliato nel legno. E' stato portato nella moschea del Centro islamico bengalese della Cita dal presidente della comunità stessa Khan Shshidul. "Da anni ormai siamo concittadini dei cristiani che nel Natale hanno la festa più bella - spiega - mettendo il presepe in moschea volevamo unirci alla loro gioia nel comune, grande rispetto e onore verso Gesù. I fedeli della comunità sono felici di vedere il presepio in moschea». Un gesto simile viene fatto da un parroco veneziano che in occasione di ogni Natale consegna un micropresepe in vetro ad una associazione islamica.