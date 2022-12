E' Natale! Jesolo e Lignano conciate per le feste

JESOLO/LIGNANO - Jesolo e Lignano Sabbaidoro sono pronte al Natale. Luci, presepi, alberi, mercatini ed eventi illumineranno e animeranno le due località turistiche fino all'8 gennaio. I festeggiamenti sono iniziati l’8 dicembre: a Jesolo è stato inaugurato il più grande Presepe di Ghiaccio d’Italia, in piazza Primo Maggio. Mentre in piazza Brescia è visitabile il famoso Presepe di sabbia, lo Jesolo Sand Nativity. E tra i mercatini allestiti in centro città è passato (e tornerà) Babbo Natale, sulla carrozza trainata dai cavalli. Il tutto mentre si aspetta il grande evento per primo gennaio: alle 11, nel tratto di spiaggia antistante l’Hotel Nettuno, è stato organizzato un tuffo di gruppo. La località turistica veneta ha inoltre ingaggiato il Trenino delle festività, che collegherà tutti gli eventi in città, permettendo ai visitatori di lasciare l’auto parcheggiata e godersi la città.

Anche Lignano Sabbiaddoro si è addobbata a dovere: nel viale principale le luminarie sono molto scenografiche. In piazza Fontana è stato installato il maestoso albero di Natale, mentre sul Lungomare Trieste è presente il Villaggio del Gusto, dove degustare delizie regionali e non solo. Al parco San Giovanni Bosco è stato allestito il Villaggio di Babbo Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Mentre in spiaggia ha preso forma anche quest’anno il famoso Presepe di Sabbia. Anche nella località friulana per tutte le feste di Natale è attivo il trenino, il Lignano Express. Imbarazzo della scelta, dunque, da qui all’8 gennaio, per trascorrere un Natale in riva al mare.