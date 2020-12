Natale col Beltrame.

In questo particolare e delicato momento l’Istituto Alberghiero “A. Beltrame” di Vittorio Veneto ha voluto mantenere viva la tradizione del Natale.

Il 19 Dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 propone un’iniziativa in totale sicurezza, dove poter acquistare alcune specialità del periodo attraverso una nuova formula studiata appositamente per l’occasione: un “drive-in” all’interno del parcheggio dell’Istituto per un servizio di delivery.

L obiettivo che L’istituto si è sempre posto in questi ultimi anni è stato quello di avvicinare la scuola al territorio e alla cittadinanza e, ora più che mai, questa forma di collaborazione diventa ancora più necessaria per crescere e poter credere in un futuro migliore.