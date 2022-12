Natale, Autovie Venete: da oggi traffico sostenuto sulla rete

TRIESTE - Traffico sostenuto già a partire da oggi sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete in vista delle festività natalizie. Secondo le previsioni della Concessionaria, a essere interessata sarà in particolare la carreggiata della A4 in direzione Trieste. Una giornata di traffico intenso è prevista anche per venerdì 23 sempre lungo la direttrice Venezia-Trieste per effetto del rientro dei mezzi pesanti e dei lavoratori del Centro Est Europa nei Paesi di origine in vista delle feste. Intanto nel corso della notte è stato riaperto il tratto autostradale della A34 tra gli svincoli di Villesse e Gradisca in direzione Gorizia, chiuso per un intervento di risanamento della pavimentazione.