A Natale in autostrada "per bere un caffè": fermati in quattro in un'auto con documenti falsi

PORTOGRUARO - Durante il periodo natalizio, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli finalizzati alla verifica dei giustificati motivi che consentono gli spostamenti in periodo di limitazioni dovuti all’emergenza sanitaria.



Il personale operante impegnato in servizi di vigilanza autostradale, nella giornata del 25, alle ore 16 circa in autostrada A28, area servizio “Gruaro Ovest “, notava un’autovettura marca Audi di colore nero, con a bordo 4 individui, che giungeva in quel momento. Insospettito dalla circostanza, procedeva immediatamente al controllo.



I quattro, di nazionalità egiziana, residenti in Portogruaro, si giustificavano dicendo di essersi spostati per prendere un caffè.



Il conducente esibiva agli operatori un patente spagnola, circostanza che insospettiva gli agenti. Pertanto gli stessi venivano accompagnati negli uffici per ulteriori accertamenti circa la genuinità del documento. Il sospetto degli agenti si rivelava fondato; infatti dall’utilizzo di specifica strumentazione emergeva la falsità del documento.



Il personale operante pertanto contestava ai quattro lo spostamento senza giustificato motivo ed in violazione del limite di 2 persone in auto, con sanzioni per un importo totale di oltre 2.000 euro, inoltre veniva sequestrato il titolo di guida contraffatto e il conducente veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso e contestualmente gli veniva contestata la guida senza patente con una sanzione pari ad 5.000 euro e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.