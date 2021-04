E' nata la "Rete insegnanti per la natura"

VITTORIO VENETO - È nata Riplana, la “Rete insegnanti per la natura”. Gli obiettivi sono diversi: combattere l’isolamento causato dalla pandemia, rilanciare la ricerca, il dibattito e la mobilitazione ecologista, curare l'educazione ambientale nella didattica. La nuova rete vuole “stringere un patto tra generazioni, a partire dalle nostre esperienze e dalle nuove forme di mobilitazione adottate da una parte degli studenti come i Fridays for Future”. I

l primo passo è la nascita del Comitato di Rete. È stato costituito, quindi, un gruppo online curato da “Cinema e Ambiente”, che ha messo a disposizione il proprio “Zoom” per video-incontri. Il centro ecologista BFDR (Biblioteca Franco Da Re), invece, mette a disposizione della rete la propria sede fisica, per incontri in presenza, e i propri materiali.

La sezione Lipu di Vittorio Veneto mette a disposizione, oltre all’esperienza di divulgazione didattico-educativa portata avanti nelle scuole, il suo background di conoscenze e competenze, e si adopera per appoggiare nel concreto iniziative a sostegno della salvaguardia della natura e della difesa dell’ambiente.