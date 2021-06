E' nata la figlia di Harry e Meghan, si chiama (anche) Diana

CALIFORNIA - E' nata la seconda figlia di Harry e Meghan. La bimba si chiama Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor, riferisce la Bbc. La coppia ha già un figlio, Archie, di 2 anni.



La bimba è nata venerdì 4 giugno in un ospedale di Santa Barbara, in California. La notizia è stata diffusa oggi dai genitori.



Rispettati, almeno in parte, i pronostici dei media britannici e dei bookmaker, che davano per scontato l'inserimento di Diana nel nome della bimba, in omaggio alla mamma del principe. Nessuna sorpresa anche per la scelta di Lillibet, il nome con cui il principe Filippo si rivolgeva alla regina Elisabetta.