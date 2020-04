Nascono due gemelli durante il lockdown, li chiamano Covid e Corona

Segnerà per sempre la vita di due gemelli, questo periodo di lockdown dovuto alla pandemia del Coronavirus. In India due genitori hanno deciso di chiamare i figlioletti nati il 27 marzo, quando il paese era già in lockdown, Covid e Corona.

Come riporta la stampa indiana, ripresa poi da Sky News, la mamma ha dichiarato che “il parto è avvenuto tra tante difficoltà” e per questo i genitori volevano rendere il momento memorabile.

Pare che sia stato per primo il personale dell’ospedale a chiamare i neonati Covid e Corona, ma ai genitori è piaciuta l’idea. Il maschietto è Covid e la femminuccia Corona. Un giorno racconteranno loro perché.