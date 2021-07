Nascondeva il fumo nei calzini, 18enne finisce ai domiciliari

PORDENONE- Gli agenti della Questura di Pordenone, nel pomeriggio di domenica 25 luglio, in Via Pola, direzione Via Cappuccini, a Pordenone, ha notato alcuni ragazzi fermi sul marciapiede.

Gli Agenti si avvicinavano ai giovani chiedendo loro i documenti, quando, improvvisamente, uno dei ragazzi è scappato.

I poliziotti, così, lo hanno inseguito e bloccato poco più avanti, identificandolo per un ragazzo di appena 18 anni, residente in città, a carico del quale risultava una segnalazione amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.



A questo punto, i poliziotti, non escludendo il coinvolgimento del ragazzo in questioni di droga, sussistendone i presupposti normativi, hanno eseguito una perquisizione personale che ha dato esito positivo.

Infatti, il ragazzo risultava avere un involucro di cellophane rosso occultato nella parte interna dei jeans, fissato mediante scotch all’altezza della caviglia, contenente 21 grammi di hashish, come confermato dall’esame reagentario narcotest, che dava esito positivo ai cannabinoidi.

E ancora, rinvenuta una dose di hashish confezionata in un involucro di cellophane e nascosta all’interno del calzino.



La perquisizione è stata, quindi, estesa all’abitazione del ragazzo, dove, nella cameretta dello stesso, in un mobiletto contenente riviste, libri e giornali, è stato rinvenuto un guanto in lattice con all’interno due pezzi di hashish, per un totale di 133 grammi.

Vicino alla droga, recuperato anche un bilancino digitale di precisione e la somma in contanti di 635 euro, composta da banconote del taglio di 5, 10, 20, 50 e 100 euro, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio, procedendo così al sequestro dello stupefacente, degli strumenti utilizzati per il suo confezionamento e del denaro contante. Il giovane spacciatore è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione del Pubblico Ministero di turno.