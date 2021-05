Nascondeva la droga nelle mutande: denunciato

VENEZIA - Nascondeva la droga nelle mutande ma nonostante questo è stato scoperto e denunciato.



Nascondeva ben 19 involucri di hashish e 10 di cocaina:nei guai un 25enne fermato dalla Polizia locale veneziana e denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.



Il giovane è stato colto in flagranza di reato mercoledì pomeriggio in zona Tre Ponti, a Venezia, da una squadra di agenti in borghese dei Nuclei Operativo, Cinofilo e Pronto Intervento, impegnati nell’area intorno a Piazzale Roma. OT