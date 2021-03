Nascondeva 450 mila euro in valigia e nei vestiti, denunciata

PADOVA - Una cittadina cinese che nascondeva nel bagaglio e tra i vestiti che indossava 450 mila euro in contatìnti, è stata fermata alla stazione di Padova dalla Guardia di Finanza. L'operazione, svolta sabato scorso, è stata resa nota oggi.



Scesa dal treno, alla vista dei militari la donna ha tentato di dileguarsi tra la gente.



La pattuglia dei Baschi Verdi della Compagnia, l'ha fermata per un controllo e ha accertato che aveva nascosto il contante, in banconote da 50 euro e altri tagli, tra i capi di vestiario custoditi nel bagaglio da viaggio.



Sottoposta a perquisizione è stata quindi trovata in possesso di altro contante, nascosto dentro due fasce elastiche addominali dotate di oltre una decina di tasche ciascuna, contenenti altrettanti rotoli di banconote, di cui 19 da 500 euro.



La donna, un'imprenditrice cinquantenne operante nel settore dell'abbigliamento, non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza del denaro, limitandosi a dichiarare di non essere a conoscenza né dell'importo né dell'origine della somma.



Il denaro è stato così sequestrato, e la donna è stata denunciata per tentato auto-riciclaggio.