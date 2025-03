Nasconde in bocca otto dosi di cocaina

PORDENONE - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno arrestato uno spacciatore afgano sequestrandogli oltre 300 grammi di droghe, tra cocaina e hashish. Nell’ambito dell’ordinario controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone, hanno fermato, in uscita dal sedime dell’ex Caserma “Monti”, un cittadino afgano che, all’interno del cavo orale, occultava 8 “palline” di cocaina ed una di hashish. Ricostruendone il percorso, i Finanzieri hanno rinvenuto, tra la vegetazione che circonda i casolari della struttura, 3 “panetti” di hashish, del peso di 304 grammi, riportanti il logo di un noto stilista italiano. L’uomo, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e tradotto, su ordine della Procura della Repubblica di Pordenone, presso la locale Casa Circondariale.