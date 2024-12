Nasconde 2 milioni in cinque forzieri e pubblica gli indizi per trovarli: la caccia al tesoro è iniziata

STATI UNITI - Cinque forzieri pieni di tesori, tra gioielli, cimeli sportivi e oggetti di valore storico, nascosti in luoghi segreti negli Stati Uniti. Non è la trama di un film d'avventura, ma la proposta concreta di un miliardario americano. Jon Collins-Black ha lanciato una sfida senza precedenti, mettendo in palio un totale di 2 milioni di dollari per chi riuscirà a rintracciare i suoi forzieri nascosti. Il tutto avviene attraverso una caccia al tesoro che si svolgerà nei prossimi anni, con indizi sparsi nel suo nuovo libro, "There's Treasure Inside". La promessa è allettante: chiunque può riuscirci, a patto di avere curiosità, spirito di avventura e un po' di pazienza.



La sfida: 2 milioni di dollari in gioco



L'idea ha rapidamente scatenato l'entusiasmo di appassionati e curiosi, pronti a mettersi alla ricerca dei cinque forzieri sparsi in giro per gli Stati Uniti. Ogni forziere contiene oggetti dal valore significativo, che spaziano dai gioielli più rari a cimeli sportivi, passando per pezzi storici e arte di inestimabile valore. Tra gli oggetti più intriganti ci sono carte da collezione di Pokémon, memorabilia sportiva, e articoli appartenuti a personalità storiche come Pablo Picasso, George Washington, Amelia Earhart e Jacqueline Kennedy Onassis. Complessivamente, il valore dei tesori si aggira intorno ai 2 milioni di dollari, ma non tutti i forzieri sono uguali: uno di essi contiene un "tesoro" decisamente più prezioso.



Collins-Black ha creato una narrativa intrigante e accessibile per coinvolgere chiunque sia disposto a mettersi in gioco. "Chiunque può riuscirci – ha dichiarato lo stesso miliardario alla CNN – tutti gli indizi di cui hai bisogno sono nel libro". Non si tratta di una ricerca adatta solo a esperti o avventurieri, ma di una sfida che può essere affrontata anche da chi non ha particolari competenze. "Non è necessario essere geni per risolvere gli indizi – ha aggiunto – basta avere curiosità, immaginazione e la volontà di provare qualcosa di nuovo".



Non aspettatevi una caccia rapida.



Secondo Collins-Black, trovare uno dei forzieri potrebbe richiedere tra i sette e i dieci anni. "È un'impresa che richiede tempo e dedizione – ha spiegato – ma gli indizi sono chiari e, se necessario, aggiungerò nuovi dettagli per aiutare nella ricerca." Ogni capitolo del libro "There's Treasure Inside" contiene un insieme di indizi specifici che guideranno i partecipanti alla ricerca di uno dei cinque forzieri.



La preparazione dietro la caccia al tesoro



Questa straordinaria iniziativa non è nata da un giorno all'altro. Collins-Black ha dedicato ben dieci anni alla progettazione di questo gioco globale, coinvolgendo una ristretta cerchia di esperti e collaboratori per garantire che l'operazione fosse segreta. Il miliardario ha dichiarato che ha scelto di nascondere i tesori in luoghi che non sarebbero difficili da raggiungere per chiunque, pur mantenendo un livello di sfida che rendesse la caccia interessante per gli anni a venire. La competizione è partita: chi sarà il primo a scoprire uno dei forzieri e ad appropriarsi del suo valore?