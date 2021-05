La NASA estende la missione di Ingenuity Helicopter su Marte

USA - Dopo aver fatto la storia il 19 aprile 2021 come il primo aereo a motore a decollare su un altro mondo e aver raggiunto con successo tutti i suoi obiettivi di dimostrazione tecnologica originali, l'elicottero Marte "Ingenuity" ha ora una nuova missione e un'estensione della sua vita un'altra 30 giorni marziani.



NASA Extends Ingenuity Helicopter’s Mission on Mars



After making history 19 April 2021 as the first powered aircraft to take off on another world, and having successfully achieved all of its original technology demonstration goals, the Mars helicopter “Ingenuity” has now been given a new mission and an extension of its life another 30 Martian days.



The historic first flight on an alien world 19 April 2021 has been followed by three additional flights. Original plans were for the helicopter to be abandoned, never to fly again, when the first 30 days allocated to the test flights ran out next week. However, after flawlessly completing its fourth flight on Friday, 30 April 2021, Mimi Aung, the Ingenuity project manager reported that Ingenuity will not be left behind for now. It will be graduating, moving from technology demonstration to an operations demonstration to show how it can support the Perseverance rover during another 30 days.



Because the helicopter has been performing so far above expectations and NASA’s Ingenuity team has demonstrated that flying in the thin Martian air is possible, they now plan on exploring its use as an aerial scout for the Perseverance rover as Perseverance begins its exploration of the Jezero crater river delta in search for signs of ancient Martian life.



According to Ms. Aung, Ingenuity could perform reconnaissance to help plan where Perseverance will drive and take pictures of areas too rugged for the rover, as well as producing stereo images to map elevations of the landscape. She said, “The lessons learned will benefit future missions with aerial platforms” and if Ingenuity continues to operate and prove useful, NASA could continue to extend its life. Although the helicopter was designed to last only 30 days and it is unknown just how long it will remain in working condition, it is not intrinsically limited. Ms. Aung says,“We will be celebrating each day the Ingenuity survives and operates beyond the original window.”



Flights four and five serve to help transition Ingenuity into its extended mission and the fifth flight will be a one-way trip to a brand new flight zone farther away from the rover. Ingenuity needs the Perseverance rover to enable it to communicate with Earth through the Mars Reconnaissance Orbiter that circles the Red Planet. Ingenuity’s communication link with Perseverance has proved to be much stronger than expected and the two robotic explorers could be located up to a mile away from each other. After the next 30 day period, the NASA teams will reassess the health of the helicopter and see how it has helped Perseverance in its primary science goal of searching for signs of ancient life.