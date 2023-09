Napolitano, Zaia: 'Per me fu il presidente dell'autonomia'

ROMA - "Per me Napolitano è stato il presidente dell'autonomia. Un giorno gli chiesero cosa pensasse delle autonomie, lui spiazzò tutti rispondendo con una frase che io cito spesso tuttora: l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. È con lui che sono partito con la battaglia per l'autonomia".

Così, alla Stampa, il presidente del Veneto Luca Zaia. Zaia parla di "rispetto delle reciprocità. Napolitano una volta salito al Quirinale ha smesso la casacca di partito e indossato esclusivamente quella istituzionale. Alla Lega certo non dava fastidio e non ha mai avuto problemi a parlarci. Avevamo un rapporto di stima e cordialità, con noi è sempre stato corretto. Io feci parte di quella pattuglia, insieme a Errani e Maroni, che salì al Quirinale per chiedergli di rimanere ancora. Cosa disse? Le parole esatte non le ricordo, ma posso dire che era un uomo molto più ironico e spiritoso di quanto apparisse.

Visto da vicino era un uomo simpatico, con uno humor molto british" "Napolitano - rivela infine Zaia - aveva un rapporto speciale col Veneto. Qui era di casa. Lo sanno in pochi ma aveva studiato al liceo Tito Livio di Padova e quando poteva faceva un salto da noi, l'ho incontrato molto di più da presidente della Regione che da ministro e gli volevo bene".