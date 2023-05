Il Napoli arriva in aeroporto, l'abbraccio dei tifosi azzurri

TRIESTE - La squadra del Napoli è stata accolta mercoledì sera all'arrivo al Trieste Airport di Ronchi dei Legionari (Gorizia) da un caldo abbraccio da parte delle centinaia di tifosi partenopei. L'aereo è atterrato con qualche minuto di ritardo. Quasi tutti soci o simpatizzanti frequentatori del Napoli Club di Udine, i sostenitori alla vista dei loro beniamini hanno sventolato bandiere azzurre, a scacchi bianco e azzurre e con il simbolo dello scudetto, e intonato canti e slogan di sostegno e affetto. Il passaggio dell'autobus con a bordo i calciatori e lo staff della società sportiva (con tanto di simbolo "N" in un cerchio e la scritta "Sarò con te") è stato festosamente salutato e quasi circondato dalla folla dei tifosi. La tifoseria ha organizzato una staffetta con un centinaio di auto che si sono affiancate a quelle ufficiali di Polizia e Carabinieri, intesa come una affettuosa scorta ai propri beniamini. La squadra alloggerà in un albergo alle porte di Udine - il Là di Moret che ospita quasi tutte le squadre della serie A - ora blindato. All'esterno, comunque, c'è già da un paio di ore un presidio di supporter.