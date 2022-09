Myanmar, nuova condanna per San Suu Kyi: 3 anni

MYANMAR - Un tribunale del Myanmar controllato dalla giunta militare ha condannato il premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi ad altri tre anni di carcere per frode elettorale, secondo una fonte a conoscenza del procedimento che si svolge a porte chiuse e nel quale gli avvocati di Suu Kyi non sono autorizzati a parlare con i media. L'attivista e politica birmana è in isolamento nella capitale Naypyidaw da giugno dopo essere stata posto agli arresti domiciliari a seguito del colpo di stato militare del febbraio 2021.

E' stata condannata a un totale di 17 anni di carcere per corruzione, istigazione e violazione delle norme Covid-19. Il Myanmar è in subbuglio politico dal colpo di stato del 1° febbraio 2021. L'esercito sta reprimendo le proteste, i movimenti di disobbedienza civile e la resistenza armata delle milizie anti-giunta che cercano di spodestare il governo militare con la forza. Secondo l'Associazione di Assistenza ai Prigionieri politici, che documenta uccisioni e violazioni dei diritti umani, dal colpo di Stato almeno 2.250 persone sono state uccise e più di 15.000 arrestate.