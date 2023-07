Myanmar: l’ex Consigliere di Stato Aung San Suu Kyi lascia la prigione

Poco si sa del Myanmar, stato dell’asia sudorientale collocato nella penisola indocinese. A febbraio del 2021 però, il Paese è balzato alla cronaca internazionale perché ci fu un colpo di stato militare che ha rovesciato il governo eletto di Aung San Suu Kyi, politica e difenditrice dei diritti umani birmana ora 78enne, premio Nobel per la pace nel 1991.

La Consigliera di Stato era stata arrestata e posta sotto processo per cinque capi d’accusa di corruzione. La condanna scaturita da questo processo “farsa”, come lo hanno definito i gruppi per i diritti, è stata di 33 anni di carcere. Dal momento del golpe la donna era stata vista solo una volta in tribunale.

Ha passato un anno agli arresti domiciliari nella villa familiare a Naypyidaw, capitale del Myanmar, periodo nel quale teneva regolarmente discorsi alla folla nel suo giardino. Nel giugno 2022 poi, è stata trasferita in una prigione della capitale. Recentemente un funzionario anonimo della Lega Nazionale per la Democrazia, il partito di Suu Kyi, ha diffuso la notizia che la 78enne è stata portata in un edificio governativo di alto livello. Riferisce infatti che la giunta militare avrebbe intenzione di mostrare clemenza verso i detenuti in vista di una festività religiosa che dovrebbe svolgersi la prossima settimana. In programma sembra esserci anche un incontro con Deng Xijuan, inviato speciale della Cina per gli affari asiatici in visita in Myanmar. Non si sa ancora se il premio Nobel dovrà o meno tornare in prigione.