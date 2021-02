Myanmar, insegna aerobica durante il golpe

NYANMAR - Per un minuto e mezzo Khing Hnin Wai, un'insegnante di educazione fisica della capitale Nay pyi daw, ha tenuto all'aperto la sua lezione di aerobica. Per tutte le persone che allena e che, causa Covid-19, non può incontrare in presenza. Tutto nel rispetto delle norme, mascherina compresa, se non fosse che alle sue spalle, e a quanto sembrerebbe senza che lei se ne accorga, fosse in corso il colpo di stato militare che ha portato all'arresto della leader della Lega nazionale per la democrazia Aung San Suu Kyi e del presidente Win Myint.

Maglietta giallo fluorescente, leggins neri e scarpe da ginnastica abbinate, Khing Hnin Wai esegue la sua routine di allenamento con uno sfondo musicale allegro mentre i veicoli militari si dirigono verso il Parlamento, mentre i soldati bloccano la strada. Un video che riprende in diretta il golpe e che è diventato virale sui social.

La prima a diffondere il video su Facebook è stata proprio l'insegnante di aerobica, che usa abitualmente questo canale per condividere gli allenamenti con i suoi follower. L'allanatrice realizza i suoi video da 11 mesi sempre nello stesso punto della capitale, ovvero con il Parlamento sullo sfondo. Nel post che accompagna il video su Facebook, l'allenatrice ha spiegato di essersi accorta che stava accadendo qualcosa alle sue spalle, ma di aver compreso solo in seguito, dai mezzi di informazione, la portata degli eventi.

Alcuni utenti hanno commentato che la canzone che la donna sta ballando si chiama 'Ampun Bang Jago', una frase indonesiana che viene spesso usata per deridere i capi militari arroganti.