Myanmar devastato dal sisma: oltre 2.000 morti, centinaia di dispersi

MYANMAR - Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito Myanmar e Thailandia venerdì continua a salire. Secondo il Wall Street Journal, la giunta militare birmana ha aggiornato il numero dei morti a 2.028, con almeno 3.408 feriti. Stime dell’US Geological Survey ipotizzano un bilancio ancora più grave, con oltre 10.000 vittime e perdite economiche superiori al PIL del Myanmar.

Intanto a Mandalay, una donna è stata estratta viva dopo 60 ore dalle macerie del Great Wall Hotel. Il salvataggio, durato cinque ore, ha coinvolto squadre cinesi, russe e locali. Le sue condizioni sono stabili.

A Bangkok, gli effetti del sisma continuano a farsi sentire. Vibrazioni e crepe in 170 edifici hanno spinto le autorità a nuove evacuazioni. Migliaia di persone si sono riversate in strada, mentre tra le strutture sgomberate figurano la Borsa thailandese, il complesso governativo e banche. E la terra non smette di tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata nella mattina di lunedì vicino a Mandalay, scatenando il panico tra i residenti.



Nonostante l’emergenza, i caccia della giunta militare continuano a bombardare le aree in mano ai ribelli, ignorando il cessate il fuoco dichiarato per agevolare i soccorsi. Le città di Pauk e Bhamo, vicino al confine cinese, sono tra gli obiettivi dei raid. Chris Gunness, del Myanmar Accountability Project, ha definito la situazione un "abominio assoluto", chiedendo l’istituzione di una no-fly zone per proteggere i civili.

Intanto, il National Unity Government (NUG), l’opposizione democratica in esilio, ha annunciato una sospensione unilaterale delle operazioni militari per due settimane nelle zone terremotate. Tuttavia, ha avvertito che si riserverà il diritto di difendersi in caso di attacchi. Anche la Thailandia conta le perdite. A Bangkok, il bilancio ufficiale è di 18 morti, di cui 11 nel crollo di un grattacielo. Almeno 78 persone risultano disperse e 33 sono rimaste ferite. Il governo thailandese ha rassicurato i turisti: “Viaggiare è sicuro”. Gli aeroporti, compresi quelli di Bangkok e Phuket, sono operativi, mentre le autorità monitorano i siti turistici.

