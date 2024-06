In my name. Above the show: il 2 giugno Cento Canesio protagonista di un esclusivo live painting.

È CENTO CANESIO il protagonista del prossimo appuntamento dal vivo, il 2 giugno, di IN MY NAME. Above the show, la grande mostra internazionale che celebra la storia e traccia l’evoluzione dell’Urban Art, in programma alle ex Ceramiche Pagnossin di Treviso, Opendream, fino al prossimo 30 giugno.

17 artisti, 155 fra tele e disegni, 2 opere in Virtual Reality, 18 tra sculture e installazioni, 5 video installazioni e proiezioni, più di 2000 metri quadri di esposizione, sono alcuni dei numeri di IN MY NAME. Above the show.

Accompagna la mostra un ricco calendario di eventi collaterali aperti al pubblico e che si concluderà il 30 giugno con la premiazione della prima edizione del contest rivolto ai video artisti “In My Name Visual Art Call”. Il prossimo appuntamento in programma ha per protagonista CENTO CANESIO con la sua arte dal marcato segno distintivo. Nel dettaglio il 2 giugno, dalle ore 12.00 alle 18.00, sarà infatti possibile assistere all’esclusivo live painting dell’artista trevigiano che realizzerà un pezzo di fronte al pubblico: un vero e proprio happening che trasmette un valore aggiunto all’opera stessa che nasce e si trasforma, gesto dopo gesto, davanti agli occhi degli spettatori.

Conosciuto fin dai suoi esordi con la tag Cento, con cui ha firmato numerosi graffiti per le strade di Treviso, appassionato di skate, musica hip hop e punk, CENTO CANESIO definisce forme elementari e asciutte nelle quali un cane animato è parte integrante della sua firma. Il suo percorso illustrativo parte dal lettering per espandersi in segni formalmente più semplici perché intuibili da tutti, al fine di renderne riconoscibile e unico il tratto e lo stile. Durante la sua carriera ha collaborato con grandi brand quali Vans, Swiss Jeans, Premiata, Selle San Marco, Carhartt, Veneta Cucine, Nike, Eastpack, Nano Rec, Montana, Guess e Kristalia. Per anni è stato illustratore per il marchio Broke Clothing e co-fondatore del marchio d’abbigliamento Lbstr Apparel.

Per assistere al live painting è possibile acquistare un biglietto sul sito https://www.inmyname.art/.

La mostra-evento IN MY NAME. Above the show resterà a Treviso fino al 30 giugno per poi spostarsi a Monopoli dal 19 luglio al 3 novembre. Obiettivo di IN MY NAME è fare il punto sullo stato dell’Urban Art grazie alla presenza di artisti precursori di questa disciplina. IN MY NAME è originalità di intenti, impronta mai convenzionale e mai estetizzante, sempre fedele a sé stessa e costantemente aperta alla sperimentazione.

BOOST, CENTO CANESIO, DADO, ETNIK, GIORGIO BARTOCCI, HEMO, JOYS, MACS, MADE514, PEETA, PROEMBRION, SATONE, SODA, V3RBO, VESOD, WON ABC, ZED1 sono tra i più autorevoli artisti di fama internazionale che hanno segnato lo sviluppo dell’Urban Art in Europa. I discendenti di quella cultura ribelle del Graffiti Writing, emersa negli Stati Uniti mezzo secolo fa, improntata alla ricerca costante e alla rottura dei vecchi paradigmi. Con una carica energica sorprendente hanno invaso le superfici delle città di tutto il mondo dando vita a una vera e propria corrente artistica che oggi vive negli spazi aperti come nei musei e nelle gallerie.

Le loro creazioni si esprimono mediante una grande varietà di opere: lavori inediti e site specific realizzati con tecniche poliedriche, dall’acrilico allo spray, dalla sabbia alle lastre metalliche e trasparenti, dai labirintici teli appesi alla virtual reality, fino a sculture e installazioni audio video di diverse dimensioni e supporti.

IN MY NAME è una presa di posizione. Il titolo dichiara una partecipazione responsabile, un atto di presenza. Lo faccio nel mio nome, a mio nome, io sono qui e mi dichiaro.

Molti e importanti i patrocini istituzionali:

Città di Treviso;

Città di Monopoli;

Università degli studi di Padova;

Dipartimento dei Beni Culturali di UNIPD: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica;

Politecnico di Bari;

Accademia di Belle Arti di Venezia;

Accademia di Belle Arti di Bari;

A.D.I. Puglia e Basilicata;

A.D.I. Veneto, Trentino, Alto Adige;

Veneto Film Commission.

ORGANIZZAZIONE

Unlike Unconventional Events è una società che progetta e organizza eventi e mostre d’arte moderna e contemporanea e che sviluppa piani di lavoro Arte / Impresa, atti a innalzare il valore dell’azienda attraverso il dispositivo Opera.

INFO E CONTATTI

IN MY NAME. Above the show

Dal 9 maggio al 30 giugno a Treviso - Open Dream Treviso, Via Noalese

Dal 19 luglio al 3 novembre a Monopoli(BA) - Ex Deposito Carburanti, Via Arenazza

Biglietti: www.inmyname.art

www.inmyname.art